Qui Atalanta | problemi per Djimsiti out tre settimane Palestra è il nuovo jolly Da Zingonia all’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un altro ‘canterano’ in prima squadra per l’. Dall’ultima nidiata di millennials, formata da Carnesecchi, Ruggeri e Scalvini, sta aggiungendo anche Marco, laterale destro classe 2005, già coinvolto da Gasperini nel giro della prima squadra, per gli allenamenti e le prime apparizioni in panchina, dal gennaio 2023. Poi dalla scorsa stagione aggregato all’ under23 di serie C di Modesto, dove ha esordito da professionista giocando da titolare, collezionando 41 presenze con 3 gol e 3 assist. Da luglio la promozione in prima squadra (aveva debuttato a dicembre in Europa League in Polonia contro il Rakow nei minuti finali), con Gasp che lo ha impiegato da terzino destro, dandogli più spazio dopo la partenza del veterano Hateboer.