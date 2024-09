Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 | Arabia Saudita fermata dall’Indonesia Giappone a valanga sulla Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’ha pareggiato per 1-1 contro l’Indonesia nella partita valida per la terza e ultima fase delleaidel. La Nazionale guidata da Roberto Mancini, infatti, era passata in svantaggio al 19? per la rete di Oratmangoen, pareggiando poi nel recupero del primo tempo con il centrocampista Aljuwayr. Nello stesso girone, ilha travolto lacon un perentorio 7-0, tra cui spiccano la doppietta di Minamino e la rete, condita da due assist, di Kubo. Ancora, cade l’Australia contro il Bahrain, che si impone per 0-1 con autogol all’89’ di Souttar. Tra le altre partite, vittorie di misura, tutte per 1-0, dell’Uzbekistan contro la Corea del Nord, con tanto di rigore parato a Kuk Chol Kang, dell’iran sul Kirghizistan con tap-in di Taremi e dell’Iraq sull’Oman.