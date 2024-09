Picchiati e rapinati minorenni aggrediti Via con pochi spiccioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grosseto, 5 settembre 2024 – Ancora violenza nel centro storico cittadino . Intorno alle 22 della notte tra martedì e mercoledì, infatti, un gruppo di ragazziniè stato aggredito e uno di questi è stato prima picchiato e poi anche rapinato. Erano quattro i(tutti tra i 15 e i 16 anni) che erano nel parco di via Ximenes, accanto all’area dove ci sono i giochi per i più piccoli. All’improvviso è arrivato un giovane magrebino, di poco più grande. Il primo approccio è stato tranquillo (avrebbe chiesto loro una sigaretta, che gli è stata data) e poi si è allontanato. Ma era solo una trappola per vedere con chi aveva a che fare: poco dopo infatti si è presentato al cospetto del gruppetto con alcuni coetanei, tutti stranieri. Sono stati loro ad aggredire i ragazzini che sono rimasti impietriti da quella situazione.