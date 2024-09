Panicucci e Vecchi? Gli effetti sullo share di una coppia collaudata | Mediaset brinda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Mattino 5”) Giornate impegnative perche per “bruciare” la concorrenza ha deciso di mandare on air in anticipo alcune produzioni, dando tempo prezioso ai prodotti di rodare e assestarsi in modo da essere allenati per l'inizio del campionato vero e proprio. Lunedi ha esordito Paolo Del Debbio con la sua versione del preserale di Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer che a sua volta è stata premiata con ben due prime serate. Ma ai nastri di partenza c'era anche Mattino 5 oramai un format storico del morning time del Biscione. Scontato l'ampio spazio dedicato alla cronaca nera, ma Mattino 5 sa offrire al proprio pubblico anche gli interventi di politici (ieri c'era Antonio Tajani) obbligandoli a misurarsi con un linguaggio televisivo diretto e senza fronzoli.