Ora parlo io Sangiuliano Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio dopo l’intervista del ministro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella tarda mattinata di giovedì 5 settembreha risposto alal Tg1 rilasciata ieri sera dalGennaro. I due avevano una relazione, la nomina a consigliera per i “grandi eventi” è sfumata, il caso è esploso sui media e ilè arrivato addirittura a dimettersi (ma come detto dalGiorgia Meloni gli ha chiesto di restare e di spiegare ogni cosa in televisione). Gennarosi è quindi presentato davanti agli italiani per chiedere scusa alle persone coinvolte nella vicenda: il premier Giorgia Meloni e il governo ” per l’imbarazzo”, i suoi collaboratori ma soprattutto la moglie, “una persona eccezionale”.