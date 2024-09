Mostra su Santa Rosalia a Palermo Cannella Brand positivo città

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 5 settembre 2024)(ITALPRESS) – “Questa è una delle iniziative più qualificanti del panorama messo in campo per i 400 anni die per celebrare l’anno giubilare dedicato alla Santuzza: sicuramente è un’iniziativa che tende anche a fotografare in senso non soltanto metaforico, ma anche in senso stretto degli attimi che rappresentano tutta la parte più bella e suggestiva della tradizione, del culto, del modo in cui si vive. È anche un modo per esportare undella, profondamente diversa dai cliché che spesso invece l’hanno caratterizzata: ecco perchè a questa iniziativa abbiamo attribuito tanto grande importanza e soprattutto grande promozione in Italia e all’estero”.