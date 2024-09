LIVE Errani Vavassori-Townsend Young 7-6 3-1 US Open 2024 in DIRETTA | servono prima gli azzurri nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0vincente. 15-0vincente Wave! 3-1 Grande coppia di passanti di! BREAK! 15-40 Lungo il passante di dritto di Taylor. Palle break. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Chiude a rete. 0-15 Largo il dritto di. 2-1 Salvano un game, il primo, al punto decisivo gli. 40-40 Ancora bene con la risposta. 40-30 Non risponde di rovescio. 30-30 Profonda la risposta di. Punto. 30-15 Con l’ennesima entrata a rete. 1-1 A quindici! 40-15vincente. 30-15 Comoda chiusura di. 15-15 Doppio fallo (2°). 15-0vincente. 1-0 A zero gliin avvio di 2° set. 40-0 Ace!! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Chiude a rete