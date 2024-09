L’Italia U21 batte San Marino 7-0 poker per Esposito

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 5 settembre 2024) LATINA (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana Under 21 travolge 7-0 Sannel match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. Grazie a questo rotondo successo,consolida il primo posto nel girone A, salendo a 18 punti, tre in più della Norvegia, seconda; mentre Sanresta fanalino di coda, a quota zero. Buon avvio di partita per gli azzurrini, che si rendono subito pericolosi con una conclusione di Gnonto e un calcio di punizione di Bove, che però pecca di imprecisione. Al 14? il commissario tecnico Carmine Nunziata è costretto ad effettuare la sua prima sostituzione a causa dell’infortunio subito da Fazzini, che viene rilevato da Ndour.continua a fare la partita, ma non riesce ad abre il muro difensivo eretto dalla formazione avversaria.