Joker | Folie à Deux le improvvisazioni di Phoenix sul set | Riscrivevamo le scene sui tovaglioli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Durante la lavorazione di, sequel del film – sensazione del 2019, Joaquin, interprete del protagonista Arthur Fleck, era solito, mentre si trovava sul set, fermare le riprese per discutere riguardo alcune modifiche last minute da apportare alle; il che portava, in più di un’occasione, a lunghe improvvisate riunioni in camerino tra, il regista Todd Philips e la co-protagonista Lady Gaga, allo scopo di riscrivere intere porzioni diggiatura. A rivelare il curioso retroscena, come riporta Variety, è stata proprio Lady Gaga in una cover story di Vanity Fair dedicata al film, cui ha partecipato anche Philips, che ha corroborato la dichiarazione Molto spesso ci trovavamo nella roulotte di Joaquin, buttavamo via tutto quello che avevamo, ripartendo da capo.