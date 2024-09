Il ritorno di Sinner semplicemente il più forte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Terzo italiano ad issarsi fino alle semifinali negli UsOpen dopo Barazzutti (1977) e Berrettini (2019). I due predecessori eliminati da Connors e Nadal mentre per lui ora c'è un avversario, il britannico Jack Draper, che è un amico ma soprattutto un tennista di livello nettamente inferiore. Quarto giocatore in attività ad avere toccato il traguardo delle semifinali in tutti gli slam insieme a Djokovic, Nadal e Cilic oltre che il primo a riuscirci di quelli nati dopo il 1988. Lui che di anni ne ha ancora solo 23. La quasi certezza di chiudere un 2024 da favola al primo posto della classifica ATP, posizione occupata dallo scorso giugno. Classifica che si è costruito negli ultimi dodici mesi in cuiè stato il migliore.