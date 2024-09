Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024 | inizio in salita per Marta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’attesa è finita e Iltorna con i nuovi episodi della 19ma stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 9 al 13? Riflettori puntati su, che sarà protagonista di una ripartenza in. La giovane si troverà ad affrontare molti problemi fin dalle prime puntate della nuova stagione.Il9:scatena l’ira di Tancredi Fin dalle prime immagini apparirà chiaro che – per– non si prospetterà una stagione facile. La giovane donna si occuperà della gestione della Galleria Milano Moda e – tra le tante decisioni da prendere – ce ne sarà una particolarmente “spinosa”.dovrà scegliere la nuova stilista, destinata a prendere il posto di Flora Ravasi. La donna non riuscirà a prendere una decisione, e temerà di creare problemi alla Galleria.