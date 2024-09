Il figlio mi ha ridato l’energia Lorenzo Musetti si racconta a palazzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Sono felice, volevo essere qui prima, ma manco da Carrara da Pasqua perchè il nostro calendario è molto fitto". Così, vincitore della medaglia di bronzo nel tennis alle recentissime Olimpiadi di Parigi, ha esordito intervenendo nel consiglio comunale convocato per conferirgli l’alta benemerenza civica, accolto da un lungo applauso dei molti fans presenti nella sala consiliare per una cerimonia breve ma solenne. "Ringrazio l’amministrazione civica e tutto il consiglio comunale – ha continuato il giovane tennista carrarese classe 2002, visibilmente emozionato nonostante sia ormai abituato a parlare davanti ai microfoni di tutto il globo – senza l’aiuto della famiglia non avrei mai potuto fare tutto questo. Lo scorso anno ho avuto un momento di buio e di incertezze, ma la nascita di mioLudovico mi hatanta voglia di competere con cuore e passione".