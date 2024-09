Iddu la recensione | l' idea dell' invisibilità dietro all' inafferrabile film di Piazza e Grassadonia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fantasmi, giullari e regni di nessuno: il profilo di Matteo (Messina Denaro) in un'opera che sceglie la fantasia per raccontare una realtà irrisolta e sfuggente. Protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. Al cinema dal 10 ottobre. Azzardiamo l', sostenendo che- L'ultimo padrino - a discapito del sotto titolo decisamente facilone - non è undirettamente incentrato su Matteo Messina Denaro. Piuttosto, quello di Fabioe Antonio, è unsull'attorno a Matteo Messina Denaro. Sembra una differenza veniale, ma risulta sostanziale nello scopo cercato dai registi, che da subito mettono in chiaro le cose, sottoscrivendolo: la realtà è solo una partenza, non la destinazione. Nulla di più vero per descrivere i 122 minuti di un'opera composta da giullari, briganti e fantasmi (quei fantasmi che tornano nella poetica di