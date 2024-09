Francia-Italia Spalletti cambia tutto dopo l' Eurofiguraccia | nuovo modulo e nuovi uomini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domani sera si gioca, primo match valevole per il girone di Nations League che sancisce il ritorno in campo degli azzurril'”” rimediata negli ultimi Europei, quando glidisono stati eliminati senza appello agli ottavi dalla Svizzera. La nuovadiInevitabilmentedovrĂre tanto,la pessima figura rimediata negli ultimi Europei. Laè uno degli avversari peggiori da affrontare, anche perchĂ© i transalpini sono reduci dalla bruciante eliminazione in semifinale contro la Spagna proprio agli Europei. Ma, da un certo punto di vista, forse è meglio affrontare subito una squadra di primissimo piano che può risvegliare quell’orgoglio patriottico un po’ smarrito nelle ultime uscite nei calciatori azzurri.