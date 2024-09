Docenti | problema tecnico annullate le nomine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancona, 5 novembre 2024 – Manca poco all’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico ma ci sono ancora diversi aspetti da sistemare da parte dell’ufficio scolastico regionale. Come la questione delle, visto che sono ancora da ultimare quelle relative ai supplenti che entro domani dovrebbero essere finalizzate sia per i posti a copertura comuni sia per quelli di sostegno. Inoltre proprio ieri è stato comunicato che, probabilmente a causa di uninformatico, il turno di nomina relativo agli incarichi a tempo determinato delle graduatorie a esaurimento e delle graduatorie di supplenza (G.A.E. e G.P.S) è stato annullato. In pratica iche martedì avevano preso servizio si sono visti recapitare la comunicazione che la nomina era stata annullata: il, stando a quanto diffuso dall’ufficio scolastico, dovrebbe essere però risolto in queste ore.