Deschamps | Rabiot? Situazione imbarazzante È senza squadra e non si allena in un gruppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) La conferenza stampa del ct della Francia Didieralla vigilia del match di Nations League contro l’Italia, domani alle 20:45.: «La mancanza di efficacia ci ha penalizzati all’Europeo, l’obiettivo resta vincere» «La nostra mancanza di efficacia ci ha penalizzato all’ultimo Europeo, ma abbiamo comunque raggiunto la semifinale. Ci sono due partite in tre giorni, indipendentemente da chi scenderà in campo l’obiettivo finale sarà sempre lo stesso, ovvero ottenere il miglior risultato possibile. Queste non sono amichevoli, è la Nations League. Anche l’Italia dopo gli Europei ha fatto vari cambiamenti, le critiche purtroppo ci sono sempre state e l’obiettivo per noi deve essere sempre massimo». Ha unagiovane, in che direzione vuole farla crescere? «Noi attraverso queste sei partite vogliamo ottenere i migliori risultati.