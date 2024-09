Csm ora Natoli rischia il posto | il Comitato di presidenza fissa il voto per sospendere dalla carica l’amica di La Russa Con l’ok del Colle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ora è ufficiale: l’11 settembre sarà il giorno del giudizio per Rosanna. In cima all’ordine del giorno della seduta del Consiglio superiore della magistratura – la prima dopo la pausa estiva – è stata inserita la sospensionedell’avvocata eletta in quota Fratelli d’Italia, vicinissima al presidente del Senato Ignazio Lae finita nel mezzo di uno scandalo politico-giudiziario. E l’iniziativa non è arrivata dai consiglieri progressisti, ma direttamente daldidi palazzo Bachelet, comdal vicepresidente Fabio Pinelli (avvocato eletto in quota Lega)prima presidente della Cassazione Margherita Cassano e dal procuratore generale Luigi Salvato. Il dato ha una grande rilevanza, perché ildiè l’organismo di vertice del Csm che mantiene i contatti con il capo dello Stato.