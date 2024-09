Capello | Theo Hernandez e Leao? E’ Fonseca che deve risolvere la situazione|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 20:14:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport Fabio, allenatore con un passato molto importante alla guida del Milan, si è soffermato sul complicato momento attraversato dal club rossonero. Soffermandosi sui motivi dello stentato avvio in campionato – appena 2 punti raccolti nelle prime 3 giornate – e sui tanti casi di campo che il nuovo allenatore Paulosi è trovato a fronteggiare. A cominciare dal caso che ha visto protagonistie Rafaelnell’ultima partita di Serie A contro la Lazio. “sbattevano i piedi, come chi fa i capricci. Che parli la società ci sta, ma sevuole avere ancora in mano la squadra,risolverla lui. E farsi seguire dai giocatori“, ha dichiaratoalla rosea.