Calendario US Open 2024 oggi 5 settembre | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

(Di giovedì 5 settembre 2024) Agli USdi tennis la giornata di, giovedì 5, avrà quale piatto principale in casa Italia la finale di doppio misto, nella quale la coppia composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori sarà opposta agli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young. Il match sarà il primo ina partire dalle ore 21.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium: sullo stesso campo, non prima dell’1.00 ora italiana, si giocheranno le semifinali del torneo di singolare femminile, ovvero Navarro-Sabalenka e, a seguire, Pegula-Muchova. Sul Louis Armstrong Stadium, invece, dopo due incontri dei tornei junior, giocati l’uno dopo l’altro dalle ore 18.00 italiane, si disputeranno le semifinali del torneo di doppio maschile: non prima delle ore 22.00 italiane Purcell/Thompson-Lammons/Withrow, a seguire Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz.