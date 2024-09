Bologna 10 giorni per ’aggiustare il tiro’ Attacco quasi al completo per Italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nulla si è rotto, molto va assemblato: ma la sostanza è che Vincenzoha dieciper provare a riparare il suo. Perché a quel punto, dopo la sosta, in campionato ci sarà il viaggio a Como (si giocherà al Sinigaglia), etichettabile già come tappa che, dopo il percorso magro di 2 punti in 3 partite e al netto delle valutazioni che si possono dare sulle prestazioni (buona con l’Udinese, brutta col Napoli e poverissima con l’Empoli), è vietato sbagliare. E quattrosarà già Champions con lo Shakhtar al Dall’Ara. Se dal calendario passiamo al pittoresco va registrato che in un mondo del calcio che scommette anche sui sospiri non potevano mancare i bookmakers in agguato sul rischio esonero/dimissioni degli allenatori che in serie A hanno cominciato la stagione col piede sbagliato.