Birra e prelibatezze dalla Germania

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una due giorni dedicata alla. Domani e sabato torna l’appuntamento per gli appassionati giunto alla sua 31esima edizione. La festa si svolgerà al Parco Urbano a cura dell’associazione Gemellaggi Montespertoli, con il patrocinio del Comune. Nell’occasione si potrà infatti gustare anche ladi Neustadt an der Aisch, città tedesca di poco più di 50mila abitanti gemellata con Montespertoli. Oltre allanei classici boccali di vetro, sarà possibile degustare molti altri prodotti tipici della città tedesca come panini con bratwürstel, brezeln, leberkäse con sauerkraut, wienerl con sauerkraut, weiss würstel con senape dolce, strudel e piatti misti di affettati tradizionali della