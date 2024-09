Arte per i diritti umani 2024 al via la call per gli artisti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre– Sei un artista? Pcipa alla mostra che si terrà a Roma, a favore dei, con il patrocinio di Amnesty International. Questo è l’appello lanciato agliche vorranno pcipare alla mostra che sta prendendo corpo presso la Chiesa Valdese di piazza Cavour in Roma, dedicata alla difesa dei. Gli, sulla base di un elenco che verrà fornito dalla Segreteria dell’organizzazione, si impegnano a realizzare il ritratto di una delle vittime indicate. Per la maggior psi tratta dei casi supportati da Amnesty International, che ha concesso il proprio patrocinio. L’evento potrebbe essere definito come un Giano bifronte.