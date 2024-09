Alcott nuovo Official Training Kit Back Partner e Premium Partner del Palermo FC

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024)è ilKitdelper la stagione 2024-2025. Il brand italiano sarà presente neldella maglia delKit che i rosanero indosseranno durante gli allenamenti e nella maglia Warm Up di tutte le gare ufficiali. I calciatori delsaranno inoltre protagonisti di un evento in store dove clienti e amici del brand avranno la possibilità di incontrarli.è da sempre vicino al mondo dello sport, ed in particolare al calcio, sostenendo i giovani con iniziative e progetti dedicati. Il brand, presente da oltre dieci anni sul territorio siciliano con vari store di cui uno nel cuore di, avrà in tutti i negozi un luminoso display di annuncio dellaship., insieme al brand Gutteridge, è attivo a livello internazionale con una rete di 165 store in sei paesi.