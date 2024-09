A Monaco la polizia ha sparato un uomo sospetto vicino al consolato israeliano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Verso le 9 di giovedì mattina ladidi Baviera, in Germania, hapiù volte contro una persona nella zona di Karolinenplatz,aldella città e al Centro di documentazione sul nazionalsocialismo, un museo dedicato alla storia del nazismo. L’area è stata recintata e chiusa al traffico, e sul posto sono arrivati vari agenti delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro perché laabbia, ma su X ha definito la persona coinvolta nell’incidente come «sospetta». Sul posto c’è un massiccio intervento dellae l’area viene sorvolata da un elicottero. Secondo lal’colpito era stato visto circolare con un’arma ed è stato ferito dagli agenti.