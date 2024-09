Un posto al sole anticipazioni | una terribile notizia per Mariella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ad Unal, continuerà a tenere banco la crisi coniugale che stanno attraversando Guido ee, come annunciano leinerenti i prossimi episodi, per la Altieri arriverà unasconvolgente che la costringerà a prendere coscienza della situazione. Ricordiamo che il matrimonio di Guido eha iniziato ad annaspare quando il vigile ha rinfacciato alla moglie il suo carattere eccessivamente pettegolo e la loro armonia di coppia si è incrinata. Poco dopo, nella vita di Del Bue è tornata Claudia Costa e i due si sono pericolosamente avvicinati al punto che Guido ha confessato a Michele di aver perso la testa per la donna., dal canto suo, ha scoperto l'infatuazione del marito per l'attrice e ha provato a riconquistarlo, ma i suoi tentativi sono falliti.