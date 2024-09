Traffico Roma del 04-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

gratuito è accessibile a tutti 7 giorni su 7 dalle 5:30 a mezzanotte anche nei festivi a Massimina debutta oggi la sperimentazione del bus a chiamata gli utenti potranno utilizzarlo sia per gli spostamenti nel quartiere sia in arrivo e in direzione della Stazione FS di Aurelia il nuovo servizio va di dare le linee di trasporto pubblico esistenti e serve a rendere più capillare l'offerta di mobilità collettiva coprendo anche zone del quartiere dove i bus di linea non transitano servizio di bus a chiamata è svolto con vetture da 8 posti attrezzate per il trasporto di persone con disabilità app ho telefono per prenotarsi i dettagli sumobilita.