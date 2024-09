Traffico Roma del 04-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Luceverdeper trovati dalla redazione ancora in corso l’incidente avvenuto sulla tangenziale all’interno della galleria Farnesina che rimane chiusa alin seguito alla chiusura ci sono in colonna a partire dalla Nomentana Tutto ildeviato verso la galleria Giovanni XXIII suggeriamo di uscire prima ovverosia a Tor di Quinto oppure a Corso di Francia sul Raccordo Anulare cosa tratta carreggiata interna tra la Bufalotta e Torraccia e proseguendo dal bivio con laNapoli fino all’uscita Appia mentre sulla carreggiata esterna ilè rallentato per lavori in corso all’altezza di via della Pisana sul tratto della A24-l’aquila-teramo code da Portonaccio alla tangenziale est e file sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina all’ottavo Municipio la pulizia presegnala la chiusura di via Ardeatina da ...