Saltano teste in Champions Inter Juve e Milan | ecco chi resta fuori dalle liste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tendendo bene i timpani si può già sentire la musichetta, laLeague è pronta ad aprire i battenti e quest'anno la Serie A presenterà ben cinque squadre nella massima competizione europea per club: Atalanta, Bologna,ntus e. Alla mezzanotte sono scaduti i termini per la consegna delle, chi è dentro è dentro e chi è. Questi i criteri del regolamento: ogni club consegna una lista A e una lista B, la prima da stilare entro le 24 di ieri, mentre la seconda va compilata alla vigilia di ogni partita e comprende giocatori nati dall'1 gennaio 2001 in poi, già tesserati da almeno due anni dal 15esimo anno. Nella lista A, invece, entrano 25 calciatori, di cui obbligatoriamente 2 portieri.