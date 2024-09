Prima categoria Galluzzo che novità E’ Massi la garanzia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Audacecon tanti volti nuovi e progetti ambiziosi. La squadra è pronta ad affrontare l’impegnativo campionato di, girone E, che è un vero e proprio raggruppamento di ferro. "Ilcercherà di ben figurare - afferma il dirigente Franco Tanini - e centrare l’obiettivo play off. Una squadra rivoluzionata che ben unisce esperienza e gioventù e vedrà in panchina il ritorno all’attività di mistermo(nella foto con il vice Paolo Melcher), con illustri trascorsi da portiere e poi da allenatore in Olimpia Firenze, Borgo a Buggiano, Grassina, Fiesole e Pontassieve. Speriamo di amalgamare il nuovo gruppo in tempi brevi e uscire dal campo a testa alta contro ogni avversario. Domenica esordio in Coppa Toscana allo stadio Bozzi delle Due Strade contro il Porta Romana alle 15,30".