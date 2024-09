Paralimpiadi esordio vincente per Bebe Vio Doppio successo nel ciclismo | oro e argento con Cornegliani e Mazzone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ScatenataVio. Comincia nel migliore dei modi l’avventura alledi Parigi dell’atleta italiana. Nella gara di fioretto valida per i quarti di finale di scherma in carrozzina, Vio ha vinto 15-2 contro l’ucraina Nadiia Doloh. Un inizio incoraggiante, dunque, per l’atleta a caccia della quinta medaglia olimpica della sua carriera. Nel pomeriggio, grande attesa per la semifinale contro la cinese Xiao Rong. Oro enelProsegue l’ottima spedizione azzurra alledi Parigi. Medaglia d’oro per Fabrizionella cronometro disu strada categoria H1: “È una vita che inseguo questo obiettivo.