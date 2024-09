Osimhen nuovo colpo di scena | la decisione sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 4 Settembre 2024 23:00 di Alessia Dopo la telenovela calciomercato, durata tutta l’estate, Victorha deciso di stupire nuovamente: lante. Quando il Napoli il 4 maggio 2023 si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, Victorrientrava a furor di popolo nel novero dei migliori centravanti in circolazione. Oltre a laurearsi campione d’Italia, il nigeriano vinse anche la classifica cannonieri con 26 marcature e arrivò nella top ten del pallone d’oro. Durante la scorsa estate,sembrava vicinissimo a lasciare il Napoli per una cifra monstre ma alla fine decise di stringere un’accordo con De Laurentiis: rinnovo di contratto a cifre folli e promessa di essere ceduto durante l’estate.