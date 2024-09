‘Nuoto d’amare’ a Pesaro successo per l’evento in acque libere in Baia Flaminia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 –per la terza edizione diandata in scena domenica in. La manifestazione di nuoto in, amatoriale ed inclusiva, è stata organizzata dalla Asd Filosport nel contesto diChallenge. La distanza percorsa dai partecipanti è stata di mezzo miglio. “Ringraziamo il Cip Marche per il patrocinio (Comitato Italiano Paralimpico) e salutiamo il delegato Andrea Evangelisti che purtroppo non ha potuto presenziare per un imprevisto personale – si legge in una nota di Filosport -; ringraziamo anche Vanessa Cicchi delegato regionale Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) per i preziosi consigli utili all’organizzazione della manifestazione”.