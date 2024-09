Nightbitch | il trailer del nuovo assurdo film con Amy Adams

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Searchlight Pictures ha presentato il primodi, ilhorror-comico dello studio con protagonista la sei volte candidata all’Oscar Amy, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 6 dicembre. Adattamento dell’acclamato romanzo d’esordio di Rachel Yoder e diretto da Marielle Heller, stimata scrittrice e regista di titoli come Un amico straordinario e Copia originale,racconta la storia di una donna nella routine casalinga mentre cresce un bambino in periferia, che lentamente abbraccia il potere selvaggio profondamente radicato nella maternità, mentre diventa sempre più consapevole dei segnali bizzarri e innegabili che potrebbero indicare che potrebbe trasformarsi in un cane.