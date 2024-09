Napoli | la Nutella vegana già in vendita a metà prezzo ma era un carico rubato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella giornata di ieri è stata presentata la nuovaPlant-based, cioè la versionedella crema al cioccolato più famosa di sempre. Ebbene asono comparsi sugli scaffali alcuni barattoli della preziosa confezione, ma arispetto a quello di partenza: 2,60 euro anziché 4,49 euro. Per i carabinieri del Nas non è stato difficile comprendere i perché di uno sconto così evidente: i barattoli dierano stati rubati a giugno da undestinato alla Francia., ma era rubata I 300 barattoli di, che avevano un valore di 1.300 euro, avevano fatto la loro comparsa in un negozio di alimentari e caramelle in una traversa di piazza Dante, nel cuore di