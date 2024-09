M5S verso la Costituente tre fasi per rivoluzionare il movimento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - "Una bellissima sfida, un'occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l'azione politica del". Giuseppe Conte definiva così, nella lettera inviata settimane fa a parlamentari, iscritti e simpatizzanti del5 stelle lache riscriverà statuto e forse storia dei pentastellati. Un esperimento unico, il primo caso in Europa di applicazione di una raccomandazione della Commissione Ue del dicembre 2023 per una democrazia partecipativa e deliberativa. Una procedura affidata ad Avventura urbana, la società che si è occupata anche degli Stati generali dell'M5s al tempo di Vito Crimi. Tre, la prima che si chiude il 6 settembre con il 'deposito' in piattaforma, rigorosamente in forma anonima per evitare influenzabilità, di obiettivi strategici ordinati in filoni tematici, sui quali chi accede può dare parere.