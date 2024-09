Lucrezia Lando lascia Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La diciannovesima edizione di Balcon ledovrà fare a meno di due insegnanti veterani. Nelle nuove puntate, in onda su Rai1 da sabato 28 settembre 2024, tra i maestri – in gara insieme ai vip scelti da Milly Carlucci – non ci saranno né, né Simone Casula. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati, attraverso i loro profili social. L’addio diEntrata a far parte del cast di Bala partire dalla tredicesima edizione,ha al suo attivo una vittoria nel talent show di Rai1: nel 2020 si è infatti classificata al primo posto in coppia con Gilles Rocca. Nella scorsa edizione si è invece dovuta accontentare del terzo posto, conquistato con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi con il quale ha avviato una storia d’amore che continua ancora oggi.