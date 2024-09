Luciano Pavarotti e l’evento mancato Nicoletta | Ho preso atto della decisione del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Modena, 4 settembre 2024 – Stride la vampapolemica sull’anniversario () di. Per la prima volta, quest’anno il 6 settembre a Modena non ci sarà un evento per il tenorissimo, nel giorno del ricordosua scomparsa. Non è stata una dimenticanza o una ‘cancellazione’, ma una scelta: si è deciso di far confluire tutte le celebrazioni in onore dei nostri grandi cantanti nel Modena Belcanto Festival che quest’anno si è tenuto in primavera e dal 2025 si sposterà tra fine settembre e gli inizi d’ottobre. La novità era stata già annunciata a fine febbraio, alla presentazione del festival: ma allora eravamo ancora troppo distanti da settembre e forse inera stato sottovalutato l’effetto che laavrebbe provocato quando si sarebbe arrivati alla vigilia del 6 settembre.