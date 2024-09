Le cronache di Narnia | ecco il primo attore ingaggiato per il prossimo adattamento di Greta Gerwig

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È iniziato il casting per ilde Ledidi. Sapevamo già che ilfilm di, dopo Barbie, sarebbe stato unde Ledidi C.S. Lewis per Netflix, e sembra che il casting per il progetto sia finalmente iniziato. Deadline riporta che Louis Partridge, che in precedenza ha recitato in Enola Holmes e Argylle, interpreterà un ruolo attualmente sconosciuto nei film didella, probabilmente uno dei ruoli principali. Lanon ha menzionato quale dei romanzi di Lewis stia adattando, ma dirigerà almeno due film e alcuni rapporti hanno suggerito che uno di essi sarà Il leone, la strega e l'armadio.