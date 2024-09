In Ucraina cinque ministri si sono dimessi e si va verso un grande rimpasto di governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In, martedì sera, sidiversi importantie membri delin poche ore. I primistati il ministro per l’Ambiente Ruslan Strilets, il ministro per le Industrie strategiche Oleksandr Kamyshin e il ministro della Giustizia Denys Maliuska. Poi anche la vice prima ministra per l’Integrazione europea ed euroatlantica dell’Olha Stefanishyna e la vice prima ministra per la reintegrazione dei territori occupati ucraini Iryna Vereshchuk hanno lasciato il loro incarico. Nelle prossime ore, scrive il Financial Times, si prevedono altre dimissioni o licenziamenti, con nuove nomine in arrivo. Si sta parlando molto del ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, prossimo indiziato che rischia di perdere il suo incarico: al suo posto potrebbe arrivare Andry Sybiha, attuale vice capo dell’ufficio della presidenza.