Il caso Boccia Sangiuliano a palazzo Chigi ribadisce alla premier | mai usati soldi pubblici per lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un’ora e mezza ae il colloquio con la severissimaGiorgia Meloni e poi il ritorno tra le mura del Collegio Romano. Ultimo e forse unico rifugio di quiete per il ministro della Cultura Gennaro, se è vero che a far stracciare la collaborazione con Maria Rosariaè stata l’ostilità tra le mura domestiche, come riferito ieri dal sempre informato e malizioso ex sottosegretario Vittorio Sgarbi. Sta tutto qui il: la promessa di un incarico di consulenzablogger, che negli ultimi tempi ha accompagnato sempre più spesso il ministro in sortite ufficiali con tanto di foto postate sui social, poi ritirata se non addirittura fatta stracciare.