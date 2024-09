I picchiaduro classici di Capcom arriveranno su Xbox!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ebbene sì, avete letto bene, idisunel 2025. Due grandi collezioni faranno il loro debutto sulla console Microsoft il prossimo anno: Marvel VSFighting Collection: Arcade Classics eFighting Collection 2. Il primo titolo conterrà ben sette titoli, da quelli più arcade come X-Men: Children of the Atom, fino a veri e propri capolavori come Marvel VS2: New Age of Heroes. Un titolo che saprà riportarci indietro nel tempo, fino ai fantastici cabinati che, purtroppo, sono quasi impossibili da trovare in Italia. Vi ricordiamo che Marvel VSFighting Collection: Arcade Classics sarà disponibile per le altre piattaforme già dal 12 settembre in versione digitale, mentre la versione fisica arriverà il 22 novembre.