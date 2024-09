Grave incidente sulla provinciale 24enne con codice rosso in Ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse ancora un sinistro. Unsi è verificatostrada che collega Ostuni e San Michele Salentino, esattamente in contrada Corvetta, nel pomeriggio di oggi. Preoccupano, purtroppo, le condizioni di un ragazzo di 24 anni, originario di San Michele Salentino. che ha avuto la peggio ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’“Antonio Perrino” di Brindisi. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora non note ed in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guardrail e finendo poi nella campagna circostante.