Gragnano ragazzo muore in un incidente | 21enne di Angri indagato per omicidio stradale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella notte tra lunedì e martedì, un graveha sconvolto, in via Madonna delle Grazie (Napoli). Un giovane 20enne di Castellammare di Stabia, ha perso il controllo della sua auto, scontrandosi con un veicolo proveniente dal senso opposto. A bordo dell’auto con lui viaggiava anche il fratello di 24 anni. Il dramma Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, il 20enne è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare in codice rosso. Il fratello, invece, ha riportato fratture multiple ed è ancora ricoverato. Alla guida dell’altro veicolo c’era undi, che potrebbe essere accusato di. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’insieme ai sanitari del 118, stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta e stabilire eventuali responsabilità.