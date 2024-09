Fa stuprare la moglie da sconosciuti e condivide foto della figlia nuda con pedofili

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A giugno scorso in Francia su scoperta una storia orribile: quella di un 71enne, ex agente di commercio, che per anni ha drogato e fattola, senza che lei se ne accorgesse, da uomini contattai sul web. La storia tra l’altro è stata scoperta praticamente per caso quando, nel 2020, il 71enne fu sorpreso in un centro commerciale a filmare sotto le gonne delle donne. La polizia scoprì che qualche anno prima l’uomo fu denunciato per un caso simile, quindi decise di effettuare una perquisizione nella casa dell’uomo a Mazan. Quello che gli agenti ritrovarono fu semplicemente scioccante: centinaia die video raccolti nel corso di anni in cui veniva mostrata ladell’uomo drogata e violentata da almeno una settantina di uomini diversi.