Ecco la vera leadership di Kamala Harris La riflessione di Elvira Frojo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mancano meno di 70 giorni alle elezioni presidenziali americane. C’è attesa per il confronto televisivo-Trump del 10 settembre, inizialmente reso incerto per mancanza di accordo su alcuni dettagli organizzativi. Gli analisti guardano al “duello” con interesse non solo politico. Nella corsa alla Casa Bianca, gioia, gentilezza, condivisione, valori possono essere armi vincenti, oltre competenza e determinazione?, prima di essere nominata vicepresidente, è stata senatrice degli Stati Uniti e procuratrice generale della California e distrettuale di San Francisco. Ma, forse, il curriculum professionale non è la sua maggiore forza. Pragmatica e sicura, è soprattutto gioiosa. Il sorriso della candidata democratica si è rivelata un’arma in grado di spezzare le frecce avvelenate del suo rivale.