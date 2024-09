Eccellenza Chiesanuova parla Mongiello | Mi metto a disposizione del mister Per questa squadra devo essere una guida

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)il capitano biancorosso alla vigilia del debutto in campionato contro l’Atletico Mariner: “Dobbiamo avere un atteggiamento più propositivo, mettendo paura agli avversari”di TREIA, 4 settembre 2024 – Dopo la prima uscita ufficiale e a pochi giorni dall’esordio in campionato, parola a capitanin casa! Il Re Carlo biancorosso interviene a 360°. D – Come analizzi lo 0-0 di Coppa Italia?: “E’ stata la classica partita di inizio stagione nella quale i valori non possono vedersi al 100%. Siamo ancora imballati e inoltre dobbiamo trovare l’amalgama dopo i numerosi cambiamenti operati sul mercato”. D – Cosa ti è piaciuto? M – “Il fatto che siamo venuti fuori alla distanza giocando meglio la ripresa. Forse nel primo tempo li abbiamo aspettati un po’ troppo, invece dovremo avere un atteggiamento più proposito e mettere paura agli avversari”.