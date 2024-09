Dragons primo test contro il Costone Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prima amichevole stagionale per i. La Sibe Gruppo AF Prato, stasera a partire dalle 21, ospiterà alle Toscanini una formazione blasonata come, che si prepara ad affrontare la serie B. Unpiù che attendibile, dunque, per la formazione allenata da coach Pinelli, che inizierà a valutare l’amalgama del gruppo anche in campo. La preparazione sta procedendo a ritmo serrato, in vista della prossima stagione in serie C, nella quale inon nascondono rinnovate ambizioni di vertice.