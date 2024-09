Consumano al Mc Donald' s e buttano la spazzatura nel parcheggio | multati!

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sedriano (MILANO), 4 settembre 2024 - Grazie alle nuove telecamere installate e alla collaborazione dei cittadini, sono stati individuati edue frequentatori del Mc's di Sedriano che, dopo aver mangiato in auto, hanno abbandonato il sacchetto dei rifiuti neladiacente. "A entrambi è stata inflitta una multa di 150 euro", ha dichiarato il sindaco Marco Re. "Da quando ci siamo insediati, il Mc's è stato un punto di attenzione per noi, a causa delle segnalazioni dei residenti riguardanti rumore, rifiuti abbandonati e veicoli che viaggiano a velocità eccessiva. Per affrontare queste problematiche, abbiamo adottato diverse misure: un dosso è stato posizionato in via Garibaldi, cestini per la raccolta differenziata sono stati installati, e abbiamo anche aumentato il numero di telecamere di sorveglianza".