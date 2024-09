Con ’Grandezze & Meraviglie’ la musica antica è protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E in quel grande, preziosissimo giacimento culturale che è la Biblioteca Estense sono custodite anche tante delle storiche partiture ‘riscoperte’ dal Festivalle Estense "Grandezze; Meraviglie", una delle principali rassegne di. La 27ª edizione prenderà il via il 14 settembre alla chiesa di San Carlo, durante il Festival Filosofia, con un concerto di brani rinascimentali evocativi dell’amore e della gelosia – fra Amore e Psiche – e si dipanerà nell’arco dell’autunno con altri venti appuntamenti fra Modena, Sassuolo, Vignola e Semelano (grazie al prezioso sostegno di Unimore e delle Fondazioni di Modena e Vignola), e il ciclo di incontri interdisciplinari su "I linguaggi delle arti". "Gli Estensi hanno amato lain ogni tempo, come elevazione e meraviglia dello spirito – ricorda Alessandra Necci, direttrice delle Galleria Estensi –.