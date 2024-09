Chiedo scusa a mia moglie e a Giorgia Meloni Sangiuliano in lacrime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel corso di una lunga intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi, in cui ha reso nota la sua verità sulla relazione don Maria Rosaria Boccia, il ministro della Cultura Gennaronel finale, in, ha chiestoper il suo comportamento alla, la giornalista Federica Corsini, e al presidente del Consiglio Giorgioper le noie politiche che sono derivate dalla vicenda. «La prima persona a cui devo chiedereè mia, perché è una persona eccezionale.per l'imbarazzo che ho creato a lei e al governo.ai miei collaboratori». Poiha parlato anche della sicurezza del G7 cultura che non è stata mai messa a repentaglio. «Non c'è stata nessuna violazione della sicurezza del G7, assolutamente no, anche perché la sicurezza non attiene al MiC.».